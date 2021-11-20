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Здравоохранение 20.11.2021 18:03

В центре Вены проходит акция протеста недовольных новыми ограничениями из-за COVID-19

В центральной части Вены в субботу собрались несколько тысяч демонстрантов, чтобы выразить несогласие с новыми ограничениями, вводимыми властями на фоне ухудшения ситуации с COVID-19, сообщает издание The Guardian.

Всего ожидается участие в акции протеста до 15 тыс. человек.

Демонстранты несут флаги, транспаранты, в толпе заметны желтые звезды с надписью "не вакцинирован". Протестующие скандируют "мы тоже люди" и "сопротивление".

Накануне австрийский канцлер Александр Шалленберг объявил, что со следующей недели Австрия вводит четвертый общенациональный локдаун для борьбы с пандемией коронавируса, он продлится 20 дней. Затем последует локдаун для тех, кто не получил прививку. С 13 декабря привитые граждане и граждане, переболевшие коронавирусом, будут освобождены от необходимости следовать жестким ограничительным мерам.

Шалленберг также заявил, что в Австрии с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса станет обязательной.

В последнее время число новых заражений коронавирусом в Австрии сильно растет. В субботу медицинские органы отчитались о выявленных за сутки 15 тыс. 297 случаях COVID-19. За время пандемии в Австрии выявили примерно 1 млн случаев заболевания, скончались более 11,9 тыс. инфицированных.

Тем временем, глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выступил с заявлением, что COVID-19 вновь стал главной причиной смертности в Европе. Он отметил, что к марту в регионе могут быть зарегистрированы еще 500 тыс. смертей, если не предпринять меры, к примеру, усиление вакцинации.

Одновременно с тем, по словам Клюге, принудительную вакцинацию следует расценивать как самое крайнее средство, чтобы переломить ситуацию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]