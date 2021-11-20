СК Беларуси установил более ста потерпевших от действий польских силовиков на границе

Установлены 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе, заявил начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Беларуси Игорь Черняк.

"К настоящему времени однозначно установлены и подтверждены экспертным путем факты применения польской стороной в отношении беженцев водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ. Установлены и допрошены в качестве потерпевших 109 лиц, в том числе 22 женщины, 15 детей. Из них - 10 малолетних", - рассказал Черняк. Его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня" в субботу.

Представитель СК, говоря о характере травм, уточнил, что речь в основном идет о жжении в глазах, боли в горле, грудной клетке, головокружении, тошноте.

В СК добавили, что только в Гродненской области осуществляется уголовное производство по пяти фактам насилия польской и литовской сторонами в отношении беженцев. В двух случаях в результате непринятия мер по оказанию им помощи наступила гибель людей.