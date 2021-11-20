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Дальнее зарубежье 20.11.2021 18:28

США начнут оснащать свои эсминцы гиперзвуковым оружием в 2025 году, а подлодки - в 2028 году

Соединенные Штаты, согласно намеченным планам, начнут оснащать свои эсминцы класса Zumwalt гиперзвуковыми ракетами в 2025 году, а атомные подводные лодки класса Virginia - в 2028 году, сообщил директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.

"Мы собираемся развернуть (гиперзвуковые системы) в Армии США в 2023-мфинансовом году, они развернут свою первую батарею. И собираемся оснастить ими (эсминцы) класса Zumwalt в 2025 году", - сказал вице-адмирал, выступая на симпозиуме Лиги подводного флота.

"А затем, в 2028 году мы планируем оснастить первые подводные лодки класса Virginia, когда на них для этого будут установлены модульные контейнеры", - указал он, добавив, что ВМС США стремятся ускорить процесс перевооружения подлодок.

В составе ВМС США насчитывает два эсминца класса Zumwalt, основным оружием которых являются 80 крылатых ракет Tomahawk, и 19 многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения класса Virginia, способных нести 12 таких ракет.

Вице-адмирал сообщил, что в текущем году будут продолжены летные испытания гиперзвуковых систем для ВМС. Между тем он отметил, что для проведения испытаний оружия для подлодок необходимо создать подводный тестовый комплекс, который пока еще только строится.

По его словам, в 2022 финансовом году, который в США начался 1 октября, ВМС готовятся провести два полномасштабных испытания гиперзвуковых ракет. Он также напомнил, что в октябре были проведены три успешных испытания гиперзвуковых систем, разрабатываемых для Армии и ВМС США, пуски которых были осуществлены с полигона на острове Уоллопс на атлантическом побережье в штате Вирджиния.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]