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Транспорт и связь 20.11.2021 18:47

Первый день тренировочных занятий прошёл на Байконуре для участников 20-й экспедиции посещения МКС

Участники полёта 20-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС) начали в субботу на космодроме Баконур предстартовые тренировки.

"Сегодня - первый день тренировочных занятий для космонавтов и участников космического полёта 20-й экспедиции посещения МКС", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Предстартовые тренировки экипажей на космодроме Байконур являются началом завершающего этапа подготовки к полёту в космос.

Запуск запланирован на 8 декабря 2021 года со стартового комплекса "Восток" космодрома Байконур. Полёт на МКС длительностью 12 суток пройдёт по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полёта в основной экипаж были назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации "Старт Тудей", и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы. Их дублеры - Александр Скворцов и Щун Огисо.

По данным "Роскосмоса", утром 20 ноября основной и дублирующий экипажи прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки №254 для прохождения первой тренировки в корабле "Союз МС-20". Под контролем специалистов "Роскосмоса" они примерили полётные скафандры "Сокол КВ-2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле. После чего ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, выполнили работу с оборудованием, с которым предстоит работать на борту МКС.

"Дальнейшие занятия на Байконуре включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля "Союз МС" к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры", - говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]