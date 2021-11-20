Первый день тренировочных занятий прошёл на Байконуре для участников 20-й экспедиции посещения МКС

Участники полёта 20-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС) начали в субботу на космодроме Баконур предстартовые тренировки.
"Сегодня - первый день тренировочных занятий для космонавтов и участников космического полёта 20-й экспедиции посещения МКС", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации "Роскосмос".
Предстартовые тренировки экипажей на космодроме Байконур являются началом завершающего этапа подготовки к полёту в космос.
Запуск запланирован на 8 декабря 2021 года со стартового комплекса "Восток" космодрома Байконур. Полёт на МКС длительностью 12 суток пройдёт по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полёта в основной экипаж были назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации "Старт Тудей", и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы. Их дублеры - Александр Скворцов и Щун Огисо.
По данным "Роскосмоса", утром 20 ноября основной и дублирующий экипажи прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки №254 для прохождения первой тренировки в корабле "Союз МС-20". Под контролем специалистов "Роскосмоса" они примерили полётные скафандры "Сокол КВ-2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле. После чего ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, выполнили работу с оборудованием, с которым предстоит работать на борту МКС.
"Дальнейшие занятия на Байконуре включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля "Союз МС" к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры", - говорится в сообщении.
Дашгыну Рагимову присвоено высшее специальное звание госсоветника юстиции III класса
Азербайджан согласился на встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе – МИД
Информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе не поступала - МЧС
Ситуация с COVID-19 в Европе показывает, что нужно скорее привить еще миллионы людей в Британии - научный советник правительства
В центре Вены проходит акция протеста недовольных новыми ограничениями из-за COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Финляндии обсуждают вопрос о строительстве заграждений на границе с Россией
Анкара и Вашингтон обсудили региональные и глобальные проблемы
США начнут оснащать свои эсминцы гиперзвуковым оружием в 2025 году, а подлодки - в 2028 году
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding поддержал Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями международной научной конференции
Банк Республика поддержал семьи шехидов и ветеранов в рамках программы самозанятости!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог