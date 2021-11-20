Первый день тренировочных занятий прошёл на Байконуре для участников 20-й экспедиции посещения МКС

Участники полёта 20-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС) начали в субботу на космодроме Баконур предстартовые тренировки.

"Сегодня - первый день тренировочных занятий для космонавтов и участников космического полёта 20-й экспедиции посещения МКС", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Предстартовые тренировки экипажей на космодроме Байконур являются началом завершающего этапа подготовки к полёту в космос.

Запуск запланирован на 8 декабря 2021 года со стартового комплекса "Восток" космодрома Байконур. Полёт на МКС длительностью 12 суток пройдёт по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полёта в основной экипаж были назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации "Старт Тудей", и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы. Их дублеры - Александр Скворцов и Щун Огисо.

По данным "Роскосмоса", утром 20 ноября основной и дублирующий экипажи прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки №254 для прохождения первой тренировки в корабле "Союз МС-20". Под контролем специалистов "Роскосмоса" они примерили полётные скафандры "Сокол КВ-2", протестировали их на герметичность и заняли места в корабле. После чего ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, выполнили работу с оборудованием, с которым предстоит работать на борту МКС.

"Дальнейшие занятия на Байконуре включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля "Союз МС" к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры", - говорится в сообщении.