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Регион 20.11.2021 19:09

Анкара и Вашингтон обсудили региональные и глобальные проблемы

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу Администрации главы турецкого государства.

"Стороны обсудили состояние отношений Турции и США, а также региональную и международную проблематику. В частности, были рассмотрены различные аспекты политических и экономических связей между Анкарой и Вашингтоном, вопросы турецко-американского военного сотрудничества, политическая и гуманитарная ситуация в Афганистане, обеспечение территориальной целостности Сирии и борьба с терроризмом в этой стране, политический процесс в Ливии, включая намеченные на 24 декабря выборы", - говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о путях достижения прочной стабильности в Карабахе, о событиях на востоке Украины, миграционном кризисе на польско-белорусской границе и о вопросах, связанных с Восточным Средиземноморьем.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]