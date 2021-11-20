Анкара и Вашингтон обсудили региональные и глобальные проблемы

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу Администрации главы турецкого государства.

"Стороны обсудили состояние отношений Турции и США, а также региональную и международную проблематику. В частности, были рассмотрены различные аспекты политических и экономических связей между Анкарой и Вашингтоном, вопросы турецко-американского военного сотрудничества, политическая и гуманитарная ситуация в Афганистане, обеспечение территориальной целостности Сирии и борьба с терроризмом в этой стране, политический процесс в Ливии, включая намеченные на 24 декабря выборы", - говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о путях достижения прочной стабильности в Карабахе, о событиях на востоке Украины, миграционном кризисе на польско-белорусской границе и о вопросах, связанных с Восточным Средиземноморьем.