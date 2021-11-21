Военные Судана и отстраненный от должности премьер заключили соглашение о его возвращении на пост

Военные Судана и отстраненный от должности временный премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, которая предусматривает его возвращение на этот пост, передают в воскресенье западные СМИ.

Кроме того, соглашение предусматривает освобождение политических заключенных и формирование правительства технократов.

Соглашение было достигнуто поздно вечером в субботу, однако сообщается о нем в воскресенье.

Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Затем генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета. По его словам, вмешаться в ситуацию армию заставили трения между политическими силами в стране.