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Регион 21.11.2021 11:29

Саакашвили обвинил грузинские власти в отходе от западного курса и призвал США ввести санкции против нарушителей прав человека

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили через своих адвокатов направил письмо международному изданию Politico, в котором рассказал об антидемократических властях Грузии, рекомендовал Конгрессу США рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей прав человека в республике.

Экс-президент отмечает, что вернулся в Грузию, чтобы спасти ее от антидемократических, авторитарных властей, но его арестовали по политическим мотивам. В знак протеста он голодал 50 дней.

Саакашвили утверждает, что правящая партия "Грузинская мечта" взяла под свой контроль судебную систему и многие СМИ, с помощью которых проводит сфальсифицированные выборы. По мнению экс-президента, действующие грузинские власти "отказываются от западного курса и приближают страну к России".

"Грузинский народ неоднократно заявлял о желании вступления страны в члены НАТО, но вместо этого нынешние власти заигрывают с Ираном и Россией по поводу создания платформы "регионального сотрудничества", которое возрождает идею устранения западного влияния в стратегическом регионе Южного Кавказа", - пишет экс-президент.

В письме Саакашвили обращается к администрации президента и Конгрессу США с просьбой защиты демократии и прав человека в Грузии. "Прежде всего, США должны открыто осудить грузинское правительство за попытки подорвать демократию в стране, а Конгресс должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с глобальным законом Магницкого", - считает Саакашвили.

Он советует администрации США отменить приглашение правительству Грузии посетить следующий саммит (не уточняет какой - ИФ), так как такое приглашение посылает "неверный сигнал и рискует узаконить антидемократические методы".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]