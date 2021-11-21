В ходе беспорядков в Гааге арестованы семь человек, пять полицейских получили ранения

Полиция арестовала семерых участников беспорядков в Гааге, пять сотрудников полиции получили ранения, один из них госпитализирован, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Беспорядки в Гааге произошли в субботу вечером, люди на улицах зажигали фейерверки, устраивали поджоги на улицах: в огонь они бросали велосипеды и мопеды.
В Гааге ситуация обострилась на следующий день после того, как акция протеста против коронавирусных ограничений состоялась в Роттердаме, где она переросла в ожесточенные беспорядки и столкновения протестующих с полицией. В результате в Роттердаме полиция арестовала свыше 50 человек, из них большинство - несовершеннолетние.
На прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране на три недели частичного локдауна, однако его эффективность еще только предстоит оценить. Пока в стране фиксируют максимальные за время пандемии показатели заболеваемости: в четверг за сутки выявили свыше 23 тыс. случаев COVID-19, тогда как предыдущие пики, отмеченные в декабре 2020 года, достигали примерно 13 тыс. случаев.
Тем временем парламент страны разошелся во мнениях относительно плана правительства Рютте пускать в общественные помещения лишь обладателей COVID-пропусков - тех, кто вакцинировался, переболел COVID-19 или сдал отрицательный ПЦР-тест.
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