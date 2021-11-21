В России почти 37 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 36 тыс. 970 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 252 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 36 тыс. 970 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 463 (6,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 438 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 496, в Московской области - 1 тыс. 909.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 252 пациента, что на два случая ниже, чем количество зарегистрированных летальных исходов, которые фиксировались в пятницу и субботу - 1 тыс. 254, это максимальное значение за пандемию. Больше всего смертей в Москве - 97, в Петербурге - 74, в Краснодарском крае - 69.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 331 тыс. 158 случаев коронавирусной инфекции, 264 тыс. 095 умерших и 8 млн 024 тыс. 930 выписанных, в том числе 32 тыс. 504 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 081 - в Москве.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 220,6 млн тестов на COVID-19, из них 571 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 893 тыс. 620 человек.
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