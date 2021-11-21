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Дальнее зарубежье 21.11.2021 12:33

Байден намерен баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден и его ближайшее окружение заверяют сторонников в планах 79-летнего американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году,пишетв субботу газета The Washington Post.

Издание сообщает, что Байден заявил о намерении участвовать в выборах на мероприятии по привлечению средств для партии демократов. Не все демократы верят в то, что Байден будет баллотироваться на второй срок из-заснижения рейтингапрезидента - к настоящему моменту работу Байдена на посту президента одобряют около 40% жителей страны. Как отмечает газета, к моменту голосования Байдену будет 81 год, поэтому некоторые официальные лица Демократической партии рассказали газете, что скептически воспринимают такие заявления президента и его помощников.

Экс-губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл отметил, что Байден не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически или эмоционально.

Ранее, 14 ноября, были опубликованы результаты опроса The Washington Post и ABC News, по которому видно, что рейтинг Джо Байдена опустился дорекордно низкого уровня в 41%. Работу Джо Байдена не одобряют 53% опрошенных американцев. Из числа опрошенных 6% заявили, что не имеют мнения по поводу качества работы Байдена.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]