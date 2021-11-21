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Дальнее зарубежье 21.11.2021 13:00

Премьер Польши: миграционный кризис на границе с Беларусью - крупнейшая попытка дестабилизировать Европу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал кризис с мигрантами ближневосточных стран на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

"Лукашенко развязал гибридную войну против ЕС. Это крупнейшая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Польша не поддастся шантажу и сделает все, чтобы защитить границы ЕС", - говорится в заявлении Моравецкого, размещенном в Twitter канцелярии в воскресенье.

К записи прикреплено видеообращение премьера. В нем он призывает к солидарности в сложившейся ситуации с Польшей, Латвией и Литвой.

"Мы должны объединиться, чтобы защитить Европу", - добавил он.

В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии возлагают на Минск ответственность за организацию потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]