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Дальнее зарубежье 21.11.2021 13:12

Польша может закрыть границу с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Беларуси, в том числе закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю страну.

"Польша столкнулась лицом к лицу с войной нового типа, в которой оружием используются как мигранты, так и ложная информация. Людей с Ближнего Востока используют как живой щит, искусственно нагнетается энергетический кризис. Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в Таллине в воскресенье.

Особую тревогу у него вызывает ситуация на границе с Беларусью, где, как считает польский премьер, "деятельность белорусских военных может привести к обострению ситуации". "Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, власти Беларуси все еще препятствуют находящимся на границе гражданам Ирака и других ближневосточных стран вернуться на родину, а военные призывают их с ножами нападать на польских пограничников.

"Мы все больше думаем об установлении более жестких санкций, мы думаем над тем, что должны закрыть со стороны Польши границу с Беларусью. Но в то же время у нас есть определенные правила и мы должны продвигаемся в эскалации своих санкций поэтапно, хотим дать Лукашенко возможность организовать возвращение людей", - сказал глава польского правительства.

Он отметил также, что близ границ Польши и стран Балтии "ведется борьба, в которой люди Беларуси борются во имя демократических ценностей, мы видим, что репрессии в Беларуси происходят по-прежнему и они усиливаются". "Там есть политические заключенные, людей пытают, они подвергаются репрессиям и режим Лукашенко использует очень брутальные методы", - утверждает Моравецкий.

Со своей стороны премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas), выстапая на той же пресс-конференции, поддержала польского коллегу в отношении ужесточения санкций.

"Ситуация на границах Польши остается крайне напряженной, а натиск мигрантов становится все агрессивнее. Важно в срочном порядке ввести новые и жесткие санкции против Беларуси, нужно также приостановить полеты из стран, которые доставляют мигрантов на границу ЕС", - сказала она.

Премьер-министр Польши Моравецкий запланировал серию визитов в страны ЕС для обсуждения с партнерами в Европе текущей геополитической ситуации и исходящих с восточного направления угроз. Первый визит он совершил в воскресенье в Эстонию.

Как сказал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, в воскресенье премьерпланирует посетить также Латвию и Литву.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]