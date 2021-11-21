Польша может закрыть границу с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Беларуси, в том числе закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю страну.
"Польша столкнулась лицом к лицу с войной нового типа, в которой оружием используются как мигранты, так и ложная информация. Людей с Ближнего Востока используют как живой щит, искусственно нагнетается энергетический кризис. Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в Таллине в воскресенье.
Особую тревогу у него вызывает ситуация на границе с Беларусью, где, как считает польский премьер, "деятельность белорусских военных может привести к обострению ситуации". "Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов", - подчеркнул Моравецкий.
По его словам, власти Беларуси все еще препятствуют находящимся на границе гражданам Ирака и других ближневосточных стран вернуться на родину, а военные призывают их с ножами нападать на польских пограничников.
"Мы все больше думаем об установлении более жестких санкций, мы думаем над тем, что должны закрыть со стороны Польши границу с Беларусью. Но в то же время у нас есть определенные правила и мы должны продвигаемся в эскалации своих санкций поэтапно, хотим дать Лукашенко возможность организовать возвращение людей", - сказал глава польского правительства.
Он отметил также, что близ границ Польши и стран Балтии "ведется борьба, в которой люди Беларуси борются во имя демократических ценностей, мы видим, что репрессии в Беларуси происходят по-прежнему и они усиливаются". "Там есть политические заключенные, людей пытают, они подвергаются репрессиям и режим Лукашенко использует очень брутальные методы", - утверждает Моравецкий.
Со своей стороны премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas), выстапая на той же пресс-конференции, поддержала польского коллегу в отношении ужесточения санкций.
"Ситуация на границах Польши остается крайне напряженной, а натиск мигрантов становится все агрессивнее. Важно в срочном порядке ввести новые и жесткие санкции против Беларуси, нужно также приостановить полеты из стран, которые доставляют мигрантов на границу ЕС", - сказала она.
Премьер-министр Польши Моравецкий запланировал серию визитов в страны ЕС для обсуждения с партнерами в Европе текущей геополитической ситуации и исходящих с восточного направления угроз. Первый визит он совершил в воскресенье в Эстонию.
Как сказал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, в воскресенье премьерпланирует посетить также Латвию и Литву.
Путин и Пашинян обсудили вопросы стабилизации в регионе Южного Кавказа - Кремль
Дашгыну Рагимову присвоено высшее специальное звание госсоветника юстиции III класса
Азербайджан согласился на встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе – МИД
Беларусь возобновила поставки электроэнергии на Украину
Космический корабль Cygnus покинул МКС и отправился в автономный полет
Первый день тренировочных занятий прошёл на Байконуре для участников 20-й экспедиции посещения МКС
В Великобритании не собираются вводить обязательную вакцинацию против COVID-19
В России почти 37 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
На Украине отмечено почти двукратное снижение заболевших СOVID-19 за сутки
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding поддержал Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями международной научной конференции
Банк Республика поддержал семьи шехидов и ветеранов в рамках программы самозанятости!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог