Беларусь возобновила поставки электроэнергии на Украину, сообщили в белорусском Минэнерго.
"Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.
Уточняется, что экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.
17 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что республика с 18 ноября прекратит возобновленные с 6 ноября поставки электроэнергии на Украину.
Перед этим был отключен от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты энергоблок №1 БелАЭС. 19 ноября в 14:04 он был включен в сеть.
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