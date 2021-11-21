Беларусь возобновила поставки электроэнергии на Украину, сообщили в белорусском Минэнерго.

"Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.

Уточняется, что экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

17 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что республика с 18 ноября прекратит возобновленные с 6 ноября поставки электроэнергии на Украину.

Перед этим был отключен от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты энергоблок №1 БелАЭС. 19 ноября в 14:04 он был включен в сеть.