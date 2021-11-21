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Дальнее зарубежье 21.11.2021 13:40

Известный сомалийский журналист погиб в результате взрыва в Могадишо

Известный сомалийский журналист, критиковавший исламистскую военизированную группировку "Аш-Шабаб", был убит в результате теракта, совершенного террористом-смертником в столице Могадишо. Об этомсообщаетBBC News.

Абдиазиз Мохамуд Гулед стал жертвой взрыва, когда выходил из ресторана в субботу после полудня. Еще два человека, находившиеся поблизости, получили ранения и были доставлены в больницу.

"Аш-Шабаб" заявила, что она стояла за нападением и нацелилась на журналиста, работавшего на радио Могадишо. Террорист привел в действие взрывное устройство перед автомобилем возле ресторана, где Гуледа сопровождали директор Национального телевидения Сомали и водитель, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Радио Могадишо со ссылкой на источники в полиции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]