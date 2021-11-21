Известный сомалийский журналист погиб в результате взрыва в Могадишо

Известный сомалийский журналист, критиковавший исламистскую военизированную группировку "Аш-Шабаб", был убит в результате теракта, совершенного террористом-смертником в столице Могадишо. Об этомсообщаетBBC News.

Абдиазиз Мохамуд Гулед стал жертвой взрыва, когда выходил из ресторана в субботу после полудня. Еще два человека, находившиеся поблизости, получили ранения и были доставлены в больницу.

"Аш-Шабаб" заявила, что она стояла за нападением и нацелилась на журналиста, работавшего на радио Могадишо. Террорист привел в действие взрывное устройство перед автомобилем возле ресторана, где Гуледа сопровождали директор Национального телевидения Сомали и водитель, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Радио Могадишо со ссылкой на источники в полиции.