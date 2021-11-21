Путин и Пашинян обсудили вопросы стабилизации в регионе Южного Кавказа - Кремль

Президент РФ Владимир Путин обсудил в воскресенье по телефону с премьер-министром Армения Николом Пашиняном меры по стабилизации в регионе Южного Кавказа в контексте реализации договоренностей по Карабаху.
"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации - в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г.", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Условлено о дальнейших контактах", - отмечается в сообщении.
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