Путин и Пашинян обсудили вопросы стабилизации в регионе Южного Кавказа - Кремль

Президент РФ Владимир Путин обсудил в воскресенье по телефону с премьер-министром Армения Николом Пашиняном меры по стабилизации в регионе Южного Кавказа в контексте реализации договоренностей по Карабаху.

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации - в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г.", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Условлено о дальнейших контактах", - отмечается в сообщении.