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Карабах 21.11.2021 13:50

Путин и Пашинян обсудили вопросы стабилизации в регионе Южного Кавказа - Кремль

Президент РФ Владимир Путин обсудил в воскресенье по телефону с премьер-министром Армения Николом Пашиняном меры по стабилизации в регионе Южного Кавказа в контексте реализации договоренностей по Карабаху.

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации - в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г.", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Условлено о дальнейших контактах", - отмечается в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]rfax.az