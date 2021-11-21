В Великобритании не собираются вводить обязательную вакцинацию против COVID-19

В Великобритании власти не собираются вводить обязательную вакцинацию населения против коронавируса COVID-19, сообщает BBC со ссылкой на заявление министра здравоохранения Саджида Джавида.
"Это должен быть собственный выбор", - заявил Джавид, отвечая на вопрос корреспондента, может ли Британия пойти по пути обязательной вакцинации населения от COVID-19.
Всего в Британии за время пандемии выявили более 9,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 143,8 тыс. человек.
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