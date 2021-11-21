Глава украинской разведки заявляет о возможности нападения России в начале 2022 года

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают.
"Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег", - сказал Буданов в интервью изданию Military Times, опубликованном в ночь на воскресенье.
По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.
Глава ГУР отметил, что проведенные ранее российские военные учения "Запад-21" доказали, что РФ может одновременно высадить до 3,5 тыс. десантников и военнослужащих специальных операций.
По его мнению, суровые погодные условия не могли бы воспрепятствовать нападению РФ. "Это не проблема для нас и русских", - сказал Буданов о боях в холодную погоду.
При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от Covid-19. "Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди против правительства", - сказал глава ГУР.
Руководитель разведывательного управления также отметил, что пограничный конфликт между Польшей и Беларусью, которая пытается отправить беженцев в Европу через границу Польши, является частью этих усилий.
Буданов сказал, что в идеале США помогли бы сдерживать любое российское вторжение за счет дополнительной военной помощи и усиления дипломатического и экономического давления, включая ужесточение санкций против РФ, а также арест и блокировку российских банковских счетов. Кроме того, в дополнение к уже обещанной и поставленной помощи США, Украина изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи "Патриот" и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.
"Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно... Нам нужно больше", - сказал он об уже оказанной и обещанной США помощи Украине. "Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно", - резюмировал Буданов.
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