Массовая акция против коронавирусных ограничений проходит в Брюсселе

Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19, сообщает в воскресенье Associated Press.
Акция протеста проходит в формате марша, демонстранты идут под лозунгом "Вместе за свободу". Они также выступают против обязательной вакцинации.
Марш проходит мирно, он должен завершиться у штаб-квартиры ЕС.
За последние несколько дней в ряде европейских городов прошли аналогичные акции. В частности, в Нидерландах акции прошли на выходных, однако они переросли в беспорядки, где полицейские получили травмы, а десятки участников беспорядков были арестованы.
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