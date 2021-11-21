Российские инспекторы проверят авиабазу на территории Финляндии

Группа российских инспекторов 21-26 ноября посетит военный объект на территории Финляндии для его оценки, сообщает Министерство обороны РФ в воскресенье.

"Группа инспекторов планирует провести посещение авиабазы, воинского формирования и демонстрации новых типов основных систем вооружения и техники на территории Финляндии", - сказано в сообщении со ссылкой на начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Инспекция пройдёт в период с 21 по 26 ноября в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщает ведомство.

По данным Минобороны, "российским инспекторам будут представлены основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники, а также продемонстрированы их боевые возможности".

"Посещение проводится в целях наблюдения за повседневной деятельностью посещаемых объектов, включая проведение занятий и тренировок в полевых условиях" - говорится в пресс-релизе.