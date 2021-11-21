Теплоход сел на мель в Волго-Каспийском судоходном канале - МЧС России

Следовавший с нефтяного месторождения наКаспии теплоход сел на мель на 158 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает главк МЧС по региону в воскресенье.

"В 16:55 поступило сообщение о том, что в Икряненском районе, на 158 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход "Абескун", следовавший по маршруту "Месторождение им. Филановского - порт Астрахань", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж судна - восемь человек, пострадавших нет.

Судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов нет.

На помощь теплоходу вышел буксир "Тарпан".