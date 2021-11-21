Запад наращивает военную активность у границ России в Черноморско-Азовском бассейне, на западе и в Арктике - замсекретаря Совбеза РФ

Вашингтон и его союзники по НАТО наращивают военно-политическое давление на Москву, осложняют обстановку у границ России в ряде регионов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе. В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
По его оценке, "обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной".
"Она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников", - сказал Гребенкин.
Он также отметил, что "сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора". "Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей", - сказал замсекретаря СБ РФ.
По его словам, за три года на каналах международного сообщения задержаны более 16 тысяч лиц, находящихся в международном и федеральном розыске, в том числе 112 - за участие в террористической деятельности.
"Кроме того, на длительные сроки закрыт въезд в Россию более 28 тысяч иностранных граждан, обоснованно подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций", - сообщил Гребенкин.
"На приграничных территориях из незаконного оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, около полутонны взрывчатых веществ и свыше 120 тысяч различных боеприпасов", - сказал замсекретаря Совбеза.
Среди других угроз он назвал попытки ведения браконьерского промысла в акваториях Дальневосточного и Арктического регионов, а также Баренцева, Каспийского, Черного и Азовского морей. "Только в этом году из незаконного оборота изъято свыше 800 тонн водных биоресурсов и продукции из них. Задержано 12 российских и иностранных судов и более 390 маломерных плавсредств", - сообщил Гребенкин.
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