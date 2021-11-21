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Дальнее зарубежье 21.11.2021 18:15

В Париже рассчитывают, что Москва окажет давление на Беларусь в ситуации с мигрантами

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианрассчитывает на то, что Россия окажет давление на Беларусь в ситуации с миграционным кризисом на границе с ЕС.

"Россия должна оказать давление на Беларусь", - заявил он в воскресенье французскому телеканалу LCI.

Министр жестко раскритиковал Минск за ситуацию с мигрантами. "Речь идет не о миграционном кризисе, а о геополитической операции, проводимой диктатором", - сказал Ле Дриан, комментируя шаги президента Беларуси Александра Лукашенко.

Говоря о России, Ле Дриан отметил, что ряд ее действий вызывает у него тревогу. Министр, в частности, напомнил о концентрации войск РФ близ границ Украины.

"Россия порой невероятно сложный сосед", - отметил он. При этом Ле Дриан считает нужным "сохранять каналы для диалога".

Отвечая на вопрос о возможной работе в Мали ЧВК "Вагнер", глава МИД Франции подчеркнул, что с точки зрения Парижа "недопустимо, чтобы "Вагнер" оказался в Мали".

При этом он не стал уточнять, какова будет реакция Парижа, если власти Мали все же начнут сотрудничать с этой компанией.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]