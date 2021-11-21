Террористы из Афганистана могут проникнуть в Россию через российско-казахстанский участок госграницы - СБ РФ

Ситуация в Афганистане не дает поводов для оптимизма, порождает новые масштабные угрозы в сфере наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Дальнейшая деградация общественно-политической обстановки в этой стране на фоне обнищания населения и внесудебных расправ над собственными гражданами создает реальную угрозу значительного увеличения масштабов наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции. В том числе это касается лиц, приверженных радикальной идеологии и имеющих опыт боевых действий", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
При этом он отметил, что "боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы".
Этот вопрос, по его словам, "был одним из ключевых на состоявшемся на днях ежегодном совещании секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в ходе которого отмечена необходимость реализации последовательных мер по поэтапному урегулированию внутриафганского кризиса".
"Мы внимательно следим за ситуацией, сложившейся в Афганистане в связи с приходом к власти запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Талибан". К сожалению, она не дает повода для оптимизма", - заявил Гребенкин.
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