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СНГ 21.11.2021 18:39

Совбез РФ: пандемия COVID-19 не снизила объемы нелегальной миграции и контрабанды

Количество попыток контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, товаров, грузов и стратегического сырья, а также санкционной и контрафактной продукции не снижается и в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

"Также по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан. Их основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки. Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной, для того чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

По его словам, "ежегодно на государственной границе выявляются более 20 тысяч иностранцев при попытке их незаконного въезда в Россию, свыше шести тысяч мигрантов задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска".

"В 2020-2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. Только в этом году через государственную границу не пропущено 22,4 тысячи иностранных граждан, въезд которым на территорию РФ не разрешен", - сообщил Гребенкин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]