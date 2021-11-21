Азербайджан и Иран намерены углубить сотрудничество в нефтегазовой отрасли

21 ноября в Тегеране состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджана, сопредседателя азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам Шахина Мустафаева с министром нефти Ирана Джавадом Оджи, сообщают азербайджанские СМИ.

На встрече было отмечено, что существующее сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в нефтегазовой сфере является взаимовыгодным и плодотворным. Стороны обсудили состояние реализации существующих договоренностей в сфере обмена природным газом. Было отмечено, что работа в данном направлении должна быть продолжена.

В то же время стороны подчеркнули наличие большого потенциала для сотрудничества, в частности, состоялся обмен мнениями об углублении взаимодействия в нефтегазовой отрасли.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

А.Салаева