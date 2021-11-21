Совбез России заявляет о рисках провокаций со стороны Украины

Украинские спецслужбы и радикальные организации этой страны создают риски провокаций на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

"В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Чёрном морях", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

По его словам, "отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов".

"Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России. Это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны", - отметил Гребенкин.

Он подчеркнул, что нынешние власти Украины оказывают крайне негативное влияние на оперативную обстановку на границе с РФ.

"В результате государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну "агрессором". Данный фактор, безусловно, оказывает крайне негативное влияние на оперативную обстановку на российско-украинском участке государственной границы", - констатировал Гребенкин.