Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9305 RUR   0.0233 GBR   2.2925 TRY   0.1528

Цена на нефть

18.11 $/bbl   WTI 79.01 0.65 Brent 81.24 0.96

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.11.2021 19:09

Совбез России заявляет о рисках провокаций со стороны Украины

Украинские спецслужбы и радикальные организации этой страны создают риски провокаций на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

"В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Чёрном морях", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

По его словам, "отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов".

"Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России. Это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны", - отметил Гребенкин.

Он подчеркнул, что нынешние власти Украины оказывают крайне негативное влияние на оперативную обстановку на границе с РФ.

"В результате государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну "агрессором". Данный фактор, безусловно, оказывает крайне негативное влияние на оперативную обстановку на российско-украинском участке государственной границы", - констатировал Гребенкин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]