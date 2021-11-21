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Происшествия 21.11.2021 19:25

В Орегоне конфисковали 250 тонн марихуаны

Полиция американского штата Орегон конфисковала около 250 тонн марихуаны на нескольких промышленных складах в Уайт Сити.

Как сообщает Associated Press, объем найденных наркотиков уже называют грандиозным. На черном рынке за это количество марихуаны можно выручить около $500 млн.

На складах, где хранились наркотики, также обнаружили около 100 человек, включая мигрантов. Они проживали там же, несмотря на плохие условия и отсутствие водоснабжения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]