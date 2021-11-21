В Орегоне конфисковали 250 тонн марихуаны

Полиция американского штата Орегон конфисковала около 250 тонн марихуаны на нескольких промышленных складах в Уайт Сити.

Как сообщает Associated Press, объем найденных наркотиков уже называют грандиозным. На черном рынке за это количество марихуаны можно выручить около $500 млн.

На складах, где хранились наркотики, также обнаружили около 100 человек, включая мигрантов. Они проживали там же, несмотря на плохие условия и отсутствие водоснабжения.