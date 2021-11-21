Президент Эстонии ознакомился с работой по установке заграждений на границе с Россией

Президент Эстонии Алар Карис ознакомился с работой резервистов национальной обороны страны по установке заграждений на границе с Россией.

"На данный момент на границе Эстонии спокойно, но мы готовы к более тревожным временам, к различным опасным ситуациям. Текущие учения еще больше укрепили эту готовность и конкретизировали сотрудничество", - сказал Карис в воскресенье на встрече с резервистами.

Правительство Эстонии 17 ноября объявило внезапные учения "Шип 2021" резервистов Сил национальной обороны в связи с событиями на границе ЕС и Беларуси и призвало около 1,7 тыс. человек. Их главной задачей станет возведение временных заграждений из колючей проволоки на границе с Россией на юго-востоке и северо-востоке страны общей протяженностью 40 км на 10 участках, где, по мнению эстонской стороны, вероятность незаконного пересечения наиболее высока.

В настоящее время на эстонской стороне обустроено около 25 км границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 км. С учетом 40 км временных заграждений, которые предстоит возвести в ходе сборов-учений, общая протяженность заграждений составит более 100 км.

Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 км, из которых 76 км проходят по реке Нарва и 127 км по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.

Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичным оборудованием, установить электронную охранную систему. На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, будет завершено строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 км.