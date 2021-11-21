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Дальнее зарубежье 21.11.2021 20:11

Польский премьер опасается волны нелегалов из Афганистана и Узбекистана

Польша в дальнейшем может столкнуться с потоком нелегалов, следующих в ЕС через Беларусь из таких стран, как Афганистан и Узбекистан, заявил в воскресенье польский премьер Матеуш Моравецкий.

По сообщению Associated Press, Моравецкий пояснил, что знает о "дипломатических контактах" Беларуси и России с Узбекистаном и Афганистаном. Глава правительства Польши полагает, что это может указывать на возможность возникновения в дальнейшем потока мигрантов именно из Афганистана и Узбекистана.

"Есть риск еще более сложного сценария. Вероятно, будет попытка использовать кризис в Афганистане для создания нового витка миграционного кризиса", - сказал он.

До сих пор этой осенью попытки пробраться в ЕС через Беларусь предпринимали, в основном, нелегалы из Ирака и других арабских стран.

Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Беларусь остановить поток нелегалов в Европу.

Эти события происходят на фоне подготовки в ЕС нового пакета санкций против Беларуси.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]