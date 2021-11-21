Польский премьер опасается волны нелегалов из Афганистана и Узбекистана

Польша в дальнейшем может столкнуться с потоком нелегалов, следующих в ЕС через Беларусь из таких стран, как Афганистан и Узбекистан, заявил в воскресенье польский премьер Матеуш Моравецкий.
По сообщению Associated Press, Моравецкий пояснил, что знает о "дипломатических контактах" Беларуси и России с Узбекистаном и Афганистаном. Глава правительства Польши полагает, что это может указывать на возможность возникновения в дальнейшем потока мигрантов именно из Афганистана и Узбекистана.
"Есть риск еще более сложного сценария. Вероятно, будет попытка использовать кризис в Афганистане для создания нового витка миграционного кризиса", - сказал он.
До сих пор этой осенью попытки пробраться в ЕС через Беларусь предпринимали, в основном, нелегалы из Ирака и других арабских стран.
Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Беларусь остановить поток нелегалов в Европу.
Эти события происходят на фоне подготовки в ЕС нового пакета санкций против Беларуси.
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