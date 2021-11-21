Премьер Латвии считает, что репатриация мигрантов является решением кризиса на границе Беларуси и стран ЕС

Репатриация граждан третьих стран на родину является решением кризиса на границе Беларуси и стран ЕС, заявил премьер Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после встречи с премьером Польши Тадеушем Моравецким.
"Недопустимо, когда какое-то государство организует пересечение границ гражданами третьих стран. Тут наши страны едины", - сказал Кариньш.
"Если белорусский режим думал, что это может каким-либо образом дестабилизировать или раздробить Европу, то ... мы видим, что происходит обратное", - заявил он.
Кариньш отметил, что ЕС переживает скоординированную атаку со стороны Беларуси, которая использует граждан третьих стран, добиваясь их проникновения в ЕС путем нелегального пересечения границ с Польшей, Литвой и Латвией.
По словам премьер-министра, страны Балтии и Польша отлично сотрудничают между собой в решении этой проблемы, координация осуществляется на всех уровнях. Он подтвердил, что Латвия собирается отправить в Польшу пограничников и обученных полицейских.
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