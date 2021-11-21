Центр им. Гамалеи планирует в ближайшее время ввести в использование назальную форму вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил в воскресенье заместитель директора центра Денис Логунов.
"Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером - ИФ)", - сказал Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Логунова, назальная вакцина позволит дополнить внутримышечную форму "Спутника V", создавая "барьерный" иммунитет в носоглотке.
"Известно, что внутримышечный способ вакцинации защищает, но не защищает от "пробойной" инфекции, он не защищает иногда именно от симптоматического течения, поэтому нужно вакцинировать именно через слизистую, создавать барьерный иммунитет", - сказал Логунов.
12 октября Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение второй фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным.
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