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Здравоохранение 21.11.2021 21:02

Назальная форма "Спутника V" будет внедрена в ближайшее время - замглавы центра им. Гамалеи

Центр им. Гамалеи планирует в ближайшее время ввести в использование назальную форму вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил в воскресенье заместитель директора центра Денис Логунов.

"Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером - ИФ)", - сказал Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Логунова, назальная вакцина позволит дополнить внутримышечную форму "Спутника V", создавая "барьерный" иммунитет в носоглотке.

"Известно, что внутримышечный способ вакцинации защищает, но не защищает от "пробойной" инфекции, он не защищает иногда именно от симптоматического течения, поэтому нужно вакцинировать именно через слизистую, создавать барьерный иммунитет", - сказал Логунов.

12 октября Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение второй фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]