Азербайджан и Иран подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

В ближайшие недели между Ираном и Азербайджаном будет подписан Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений в Каспийском море, заявил министр нефти ИРИ Джавад Овджи.
"В ходе сегодняшних переговоров с делегацией во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым состоялись конструктивные переговоры и была достигнута договоренность освоповых поставках через Иран в Азербайджан газа соседних стран, в частности, туркменского газа", - приводит слова Овджи агентство Mehr.
Министр также сообщил, что в ходе переговоров с азербайджанской стороной также была достигнута договоренность об энергетическом сотрудничестве с Нахчыванской Автономной Республикой.
По словам Овджи, экспертные делегации двух стран обсудили разработку нефтяных и газовых месторождений в Каспийском море. "По этому поводу прошли первые встречи, и экспертные делегации двух стран обсуждают этот вопрос", - пояснил он.
Н.Аббасова
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