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ТЭК 21.11.2021 21:14

Азербайджан и Иран подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

В ближайшие недели между Ираном и Азербайджаном будет подписан Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений в Каспийском море, заявил министр нефти ИРИ Джавад Овджи.

"В ходе сегодняшних переговоров с делегацией во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым состоялись конструктивные переговоры и была достигнута договоренность освоповых поставках через Иран в Азербайджан газа соседних стран, в частности, туркменского газа", - приводит слова Овджи агентство Mehr.

Министр также сообщил, что в ходе переговоров с азербайджанской стороной также была достигнута договоренность об энергетическом сотрудничестве с Нахчыванской Автономной Республикой.

По словам Овджи, экспертные делегации двух стран обсудили разработку нефтяных и газовых месторождений в Каспийском море. "По этому поводу прошли первые встречи, и экспертные делегации двух стран обсуждают этот вопрос", - пояснил он.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]