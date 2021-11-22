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Финансы 22.11.2021 11:06

Китайский ЦБ сохранил базовую ставку 19-й месяц подряд - 3,85% годовых

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам девятнадцатого месяца подряд.

Годовая LPR оставлена на уровне 3,85% годовых. В последний раз НБК снижал эту ставку в апреле 2020 года.

Ставка по пятилетним кредитам сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским центробанком реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

В 2020 году годовая LPR была снижена на 30 базисных пунктов (б.п.), пятилетняя - на 15 б.п.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]