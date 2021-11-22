Китайский ЦБ сохранил базовую ставку 19-й месяц подряд - 3,85% годовых

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам девятнадцатого месяца подряд.

Годовая LPR оставлена на уровне 3,85% годовых. В последний раз НБК снижал эту ставку в апреле 2020 года.

Ставка по пятилетним кредитам сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским центробанком реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

В 2020 году годовая LPR была снижена на 30 базисных пунктов (б.п.), пятилетняя - на 15 б.п.