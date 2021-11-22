Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9169 RUR   0.0232 GBR   2.2851 TRY   0.1521

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 76.10 -2.91 Brent 78.89 -2.35

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.11.2021 11:48

Ситуация на рынке ГСМ в Казахстане стабилизировалась

Все нефтеперерабатывающие заводы Казахстана в настоящее время работают в штатном режиме, ситуация на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в стране стабилизировалась, заверяют в правительстве.

"Благодаря принятым мерам ситуация на рынке ГСМ стабилизировалась. В настоящее время все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой на внутренний рынок светлых нефтепродуктов", - говорится в сообщении на сайте премьер-министра страны по итогам совещания с участием руководителей центральных госорганов и глав администраций регионов.

Согласно опубликованной информации, по состоянию на 19 ноября сформирован достаточный совокупный запас нефтепродуктов - 200,6 тыс. тонн бензина и 215,8 тыс. тонн дизельного топлива, что позволяет покрыть 15-суточные потребности страны.

В конце октября глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке ГСМ и подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов топлива в стране. В частности, на автозаправках наблюдался дефицит дизельного топлива, а в соцсетях появлялись сообщения о том, что на отдельных АЗС страны отсутствует бензин. Кроме того, крупные аэропорты страны сообщали, что вынуждены ограничивать заправку авиатопливом чартерных рейсов.

Тогда же Минэнерго сообщило, что для восполнения дефицита сроки проведения ремонта на Атырауском НПЗ перенесены на 2022 год. Кроме того, проведены переговоры с Минэнерго России, в результате которых из РФ было импортировано около 150 тыс. тонн дизельного топлива.

Вместе с тем, аэропорт Алма-Аты 16 ноября вновь информировал, что из-за перебоев с поставками авиационного топлива может приостановить заправку рейсов с технической посадкой.

В Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Чимкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс") и Павлодарский НХЗ.

ПНХЗ в этом году был остановлен на плановый ремонт в октябре, Чимкентский НПЗ - в мае, а в марте на Атырауском НПЗ в результате поломки оборудования было приостановлено производство сжиженного нефтяного газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ГСМ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Казахстан вновь на полгода ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]