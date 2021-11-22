Ситуация на рынке ГСМ в Казахстане стабилизировалась

Все нефтеперерабатывающие заводы Казахстана в настоящее время работают в штатном режиме, ситуация на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в стране стабилизировалась, заверяют в правительстве.

"Благодаря принятым мерам ситуация на рынке ГСМ стабилизировалась. В настоящее время все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой на внутренний рынок светлых нефтепродуктов", - говорится в сообщении на сайте премьер-министра страны по итогам совещания с участием руководителей центральных госорганов и глав администраций регионов.

Согласно опубликованной информации, по состоянию на 19 ноября сформирован достаточный совокупный запас нефтепродуктов - 200,6 тыс. тонн бензина и 215,8 тыс. тонн дизельного топлива, что позволяет покрыть 15-суточные потребности страны.

В конце октября глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке ГСМ и подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов топлива в стране. В частности, на автозаправках наблюдался дефицит дизельного топлива, а в соцсетях появлялись сообщения о том, что на отдельных АЗС страны отсутствует бензин. Кроме того, крупные аэропорты страны сообщали, что вынуждены ограничивать заправку авиатопливом чартерных рейсов.

Тогда же Минэнерго сообщило, что для восполнения дефицита сроки проведения ремонта на Атырауском НПЗ перенесены на 2022 год. Кроме того, проведены переговоры с Минэнерго России, в результате которых из РФ было импортировано около 150 тыс. тонн дизельного топлива.

Вместе с тем, аэропорт Алма-Аты 16 ноября вновь информировал, что из-за перебоев с поставками авиационного топлива может приостановить заправку рейсов с технической посадкой.

В Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Чимкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс") и Павлодарский НХЗ.

ПНХЗ в этом году был остановлен на плановый ремонт в октябре, Чимкентский НПЗ - в мае, а в марте на Атырауском НПЗ в результате поломки оборудования было приостановлено производство сжиженного нефтяного газа.