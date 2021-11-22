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Дальнее зарубежье 22.11.2021 11:00

Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в штате Висконсин, более 40 пострадали

Не менее пяти человек погибли и более 40 пострадали из-за того, что автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в центре города Уокеша (штат Висконсин, США) в воскресенье вечером (по местному времени), сообщает в понедельник газета The Washington Post.

Власти установили транспортное средство, на котором был совершен наезд, один человек задержан, приводит The Washington Post данные начальника полиции Уокеша Дэна Томпсона.

Ранее сообщалось о гибели одного человека - внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПАРАД, НАЕЗД, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]