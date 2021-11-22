Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в штате Висконсин, более 40 пострадали

Не менее пяти человек погибли и более 40 пострадали из-за того, что автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в центре города Уокеша (штат Висконсин, США) в воскресенье вечером (по местному времени), сообщает в понедельник газета The Washington Post.
Власти установили транспортное средство, на котором был совершен наезд, один человек задержан, приводит The Washington Post данные начальника полиции Уокеша Дэна Томпсона.
Ранее сообщалось о гибели одного человека - внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад.
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