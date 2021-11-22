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Транспорт и связь 22.11.2021 12:03

KKR хочет купить Telecom Italia за 10,8 млрд евро

Американская инвесткомпания KKR & Co. Inc. сделала предложение о покупке итальянской телекоммуникационной Telecom Italia SpA за 10,8 млрд евро, сообщается в пресс-релизе крупнейшего оператора телефонной связи в Италии.

Согласно выдвинутому предложению, KKR & Co. намеревается заплатить 0,505 евро за бумагу Telecom Italia, что на 46% выше цены акций компании в 0,347 евро на момент закрытия торговой сессии в пятницу.

Совет директоров Telecom Italia собрался в воскресенье, чтобы обсудить предложение и возможность заключения сделки, для чего также потребуется одобрение со стороны итальянских властей, отмечается в сообщении.

Потенциальным противником сделки может стать французский медиаконгломерат Vivendi SE, являющийся крупнейшим акционером Telecom Italia, пишут западные СМИ.

Котировки акций Telecom Italia выросли на 3,7% по итогам торгов в Милане в пятницу. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 8,2%, в то время как индекс FTSE MIB за этот период прибавил 23%.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОМПАНИЯ, СДЕЛКА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]