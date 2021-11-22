KKR хочет купить Telecom Italia за 10,8 млрд евро

Американская инвесткомпания KKR & Co. Inc. сделала предложение о покупке итальянской телекоммуникационной Telecom Italia SpA за 10,8 млрд евро, сообщается в пресс-релизе крупнейшего оператора телефонной связи в Италии.

Согласно выдвинутому предложению, KKR & Co. намеревается заплатить 0,505 евро за бумагу Telecom Italia, что на 46% выше цены акций компании в 0,347 евро на момент закрытия торговой сессии в пятницу.

Совет директоров Telecom Italia собрался в воскресенье, чтобы обсудить предложение и возможность заключения сделки, для чего также потребуется одобрение со стороны итальянских властей, отмечается в сообщении.

Потенциальным противником сделки может стать французский медиаконгломерат Vivendi SE, являющийся крупнейшим акционером Telecom Italia, пишут западные СМИ.

Котировки акций Telecom Italia выросли на 3,7% по итогам торгов в Милане в пятницу. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 8,2%, в то время как индекс FTSE MIB за этот период прибавил 23%.