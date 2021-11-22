KKR хочет купить Telecom Italia за 10,8 млрд евро

Американская инвесткомпания KKR & Co. Inc. сделала предложение о покупке итальянской телекоммуникационной Telecom Italia SpA за 10,8 млрд евро, сообщается в пресс-релизе крупнейшего оператора телефонной связи в Италии.
Согласно выдвинутому предложению, KKR & Co. намеревается заплатить 0,505 евро за бумагу Telecom Italia, что на 46% выше цены акций компании в 0,347 евро на момент закрытия торговой сессии в пятницу.
Совет директоров Telecom Italia собрался в воскресенье, чтобы обсудить предложение и возможность заключения сделки, для чего также потребуется одобрение со стороны итальянских властей, отмечается в сообщении.
Потенциальным противником сделки может стать французский медиаконгломерат Vivendi SE, являющийся крупнейшим акционером Telecom Italia, пишут западные СМИ.
Котировки акций Telecom Italia выросли на 3,7% по итогам торгов в Милане в пятницу. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 8,2%, в то время как индекс FTSE MIB за этот период прибавил 23%.
Президент Азербайджана принял представителя президента Южной Кореи
Армяне пытаются заблокировать страницу Коротченко в FB за фильм Youtube-канала VMedia
Минобразования направит 5,6 млн манатов на закупку ноутбуков для учебных заведений
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 257,5 млн - университет Джонса Хопкинса
Центр Гамалеи произвел пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса
ИВ Евлаха направит около 600 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
КНР провел над Южно-Китайским море испытания с пуском ракеты с гиперзвукового аппарата
В РФ минимальные с 24 октября почти 35,7 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 241 умерший - оперштаб
Правительство Грузии планирует ужесточить регулирование игрового бизнеса, возможен запрет онлайн-казино
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Bakcell победитель «Национальной премии КСО 2020»
В Бакинской высшей школе нефти стартовала студенческая спартакиада, посвященная 10-летию создания вуза
NEQSOL Holding поддержал Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог