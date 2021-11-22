ИВ Евлаха направит около 600 тыс. манатов на капремонт городских дорог

Исполнительная власть города Евлах привлекла ООО «Aztikintiservis» для капитального ремонта городских дорог.
Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 595,737 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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