В Литве отмечают смену тактики мигрантов на границе

За минувшие сутки в Литву из Белоруссии не впустили 70 нелегальных мигрантов, их группы сменили тактику при попытке пересечь границу, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
"Мы заметили, что изменилась и тактика - представители белорусских силовых структур толкают в Литву небольшие группы - по три, четыре, пять лиц, это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так их фиксацию и задержание. Однако эти группы были задержаны", - сказал Любаевас в понедельник в интервью телеканалу LRT.
По его словам, как и на минувшей неделе, больше всего нарушений фиксировалось на участке Варенской погранзаставы.
В этом году в Литву проникли более 4 тыс. незаконных мигрантов, с сентября на границе с Белоруссией были развернуты 7 тыс. человек.
Вильнюс обвиняет минские власти в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация, а позже в связи с тем, что на границе Белоруссии с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.
Президент Азербайджана принял представителя президента Южной Кореи
Армяне пытаются заблокировать страницу Коротченко в FB за фильм Youtube-канала VMedia
AzFinance планирует эмиссию облигаций на 1 млн манатов
Азербайджан в январе-сентябре сократил импорт сигарет на 21%
Минобразования направит 5,6 млн манатов на закупку ноутбуков для учебных заведений
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 257,5 млн - университет Джонса Хопкинса
Центр Гамалеи произвел пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса
ИВ Евлаха направит около 600 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Bakcell победитель «Национальной премии КСО 2020»
В Бакинской высшей школе нефти стартовала студенческая спартакиада, посвященная 10-летию создания вуза
NEQSOL Holding поддержал Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог