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Дальнее зарубежье 22.11.2021 12:27

В Литве отмечают смену тактики мигрантов на границе

За минувшие сутки в Литву из Белоруссии не впустили 70 нелегальных мигрантов, их группы сменили тактику при попытке пересечь границу, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"Мы заметили, что изменилась и тактика - представители белорусских силовых структур толкают в Литву небольшие группы - по три, четыре, пять лиц, это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так их фиксацию и задержание. Однако эти группы были задержаны", - сказал Любаевас в понедельник в интервью телеканалу LRT.

По его словам, как и на минувшей неделе, больше всего нарушений фиксировалось на участке Варенской погранзаставы.

В этом году в Литву проникли более 4 тыс. незаконных мигрантов, с сентября на границе с Белоруссией были развернуты 7 тыс. человек.

Вильнюс обвиняет минские власти в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация, а позже в связи с тем, что на границе Белоруссии с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]