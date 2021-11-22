Экс-президент Армении Саргсян вызван в Антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого

Антикоррупционный комитет Армении в качестве обвиняемого вызвал на допрос бывшего президента республики Сержа Саргсяна.
"Из Антикоррупционного комитета получено приглашение на допрос Сержа Саргсяна в качестве обвиняемого (по делу о получении взятки в период нахождения в должности президента от предпринимательницы Сильвы Акопян - ИФ)", - написал адвокат Саргсяна Амрам Макинян.
По его словам, Саргсян на основании показаний Сильвы Амбарцумян уже допрашивался два года тому назад в качестве свидетеля.
"Каких-либо новых обстоятельств по делу за этот период выявлено не было", - отметил Макинян.
Он считает, что дело имеет политический подтекст.
На основании показаний Амбарцумян обвинение предъявлено также экс-президенту Роберту Кочаряну.
В апреле 2021 года суд в Ереване прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" против Кочаряна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника главного штаба, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего руководителя аппарата президента, экс-вице-премьера Армена Геворкяна.
В то же время суд продолжает рассматривать уголовное дело по статье "получение взятки", по которой обвиняются Кочарян и Геворкян. Предпринимательница Сильва Амбарцумян обвинила Кочаряна в получении взятки в 2008 году в размере $3 млн.
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