Правительство Грузии планирует ужесточить регулирование игрового бизнеса, возможен запрет онлайн-казино

Правительство Грузии намерено ужесточить правила работы игрового бизнеса и онлайн-казино, большинством из которых владеют иностранные компании, - заявил в понедельники на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Ежегодно из Грузии через онлайн-казино в другие страны уходят полтора миллиарда лари (около $500 млн). В основном молодежь и социально необеспеченные граждане ежедневно играют в онлайн-казино и проигрывают деньги", - сказал Гарибашвили.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос со своей экономической командой и для его решения министр финансов представит законодательную инициативу, которая предполагает на первом этапе увеличение налогов для компаний игрового бизнеса.

"На первом этапе мы думаем не только о повышении налогов и запрете рекламы игрового бизнеса, но и о допущении к играм граждан с 25 лет. На втором этапе, возможно, мы примем решение о запрете онлайн-казино", - сказал Гарибашвили.

Он выразил надежду, что парламент поддержит инициативу правительства.