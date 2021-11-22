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Регион 22.11.2021 12:41

Правительство Грузии планирует ужесточить регулирование игрового бизнеса, возможен запрет онлайн-казино

Правительство Грузии намерено ужесточить правила работы игрового бизнеса и онлайн-казино, большинством из которых владеют иностранные компании, - заявил в понедельники на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Ежегодно из Грузии через онлайн-казино в другие страны уходят полтора миллиарда лари (около $500 млн). В основном молодежь и социально необеспеченные граждане ежедневно играют в онлайн-казино и проигрывают деньги", - сказал Гарибашвили.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос со своей экономической командой и для его решения министр финансов представит законодательную инициативу, которая предполагает на первом этапе увеличение налогов для компаний игрового бизнеса.

"На первом этапе мы думаем не только о повышении налогов и запрете рекламы игрового бизнеса, но и о допущении к играм граждан с 25 лет. На втором этапе, возможно, мы примем решение о запрете онлайн-казино", - сказал Гарибашвили.

Он выразил надежду, что парламент поддержит инициативу правительства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОНЛАЙН/КАЗИНО, РЕГУЛИРОВАНИЕ, УЖЕСТОЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]