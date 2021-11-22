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Бизнес и законодательство 22.11.2021 12:26

Азербайджан в январе-сентябре сократил импорт сигарет на 21%

Импорт в Азербайджан в январе-сентябре 2021 года сигарет составил на сумму $13 млн 364,69 тыс., что на 21% меньше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $11 млн 421,68 тыс. (спад на 22,2% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 85,5% поставок сигарет в Азербайджан.

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-сентябре составил на сумму $1 млн 848,42 тыс. (спад на 17,9%).

Импорт в Азербайджан в 2020 году сигарет составил на сумму $25 млн 308,84 тыс., что в 2,8 раза меньше показателя 2019 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СИГАРЕТЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]