Азербайджан в январе-сентябре сократил импорт сигарет на 21%

Импорт в Азербайджан в январе-сентябре 2021 года сигарет составил на сумму $13 млн 364,69 тыс., что на 21% меньше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $11 млн 421,68 тыс. (спад на 22,2% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 85,5% поставок сигарет в Азербайджан.

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-сентябре составил на сумму $1 млн 848,42 тыс. (спад на 17,9%).

Импорт в Азербайджан в 2020 году сигарет составил на сумму $25 млн 308,84 тыс., что в 2,8 раза меньше показателя 2019 года.

Б.Рустамбеков