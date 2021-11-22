Азербайджан в январе-сентябре сократил импорт сигарет на 21%

Импорт в Азербайджан в январе-сентябре 2021 года сигарет составил на сумму $13 млн 364,69 тыс., что на 21% меньше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $11 млн 421,68 тыс. (спад на 22,2% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 85,5% поставок сигарет в Азербайджан.
Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-сентябре составил на сумму $1 млн 848,42 тыс. (спад на 17,9%).
Импорт в Азербайджан в 2020 году сигарет составил на сумму $25 млн 308,84 тыс., что в 2,8 раза меньше показателя 2019 года.
Б.Рустамбеков
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