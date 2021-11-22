В РФ минимальные с 24 октября почти 35,7 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 241 умерший - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 35 тыс. 681 случай, это минимальное значение с 24 октября, умер за сутки 1 тыс. 241 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 35 681 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 319 (6,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число новых случаев COVID-19 в РФ соотносится с данными 24 октября, когда было выявлено 35 тыс. 660 новых случаев, но после количество заболевших стало ежедневно увеличиваться. На сегодняшний день динамика показывает практически ежедневное снижение, хотя власти заявляют, что о стабилизации ситуации говорить пока рано.
В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 786 случаев COVID-19, суточная заболеваемость в столице снизилась почти на 20% по сравнению с воскресеньем. В Санкт-Петербурге 2 тыс. 215 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 784.
За минувшие сутки от коронавируса умер 1 тыс. 241 пациент, больше всего смертей в Москве - 94, в Петербурге - 77, в Московской области - 68.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 366 тыс. 839 случаев коронавирусной инфекции, 265 тыс. 336 умерших и 8 млн 053 тыс. 643 выписанных, в том числе 28 тыс. 713 выписаны за последние сутки, из них 5 тыс. 539 выздоровевших приходится на Москву.
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