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СНГ 22.11.2021 12:45

В РФ минимальные с 24 октября почти 35,7 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 241 умерший - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 35 тыс. 681 случай, это минимальное значение с 24 октября, умер за сутки 1 тыс. 241 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 35 681 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 319 (6,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число новых случаев COVID-19 в РФ соотносится с данными 24 октября, когда было выявлено 35 тыс. 660 новых случаев, но после количество заболевших стало ежедневно увеличиваться. На сегодняшний день динамика показывает практически ежедневное снижение, хотя власти заявляют, что о стабилизации ситуации говорить пока рано.

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 786 случаев COVID-19, суточная заболеваемость в столице снизилась почти на 20% по сравнению с воскресеньем. В Санкт-Петербурге 2 тыс. 215 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 784.

За минувшие сутки от коронавируса умер 1 тыс. 241 пациент, больше всего смертей в Москве - 94, в Петербурге - 77, в Московской области - 68.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 366 тыс. 839 случаев коронавирусной инфекции, 265 тыс. 336 умерших и 8 млн 053 тыс. 643 выписанных, в том числе 28 тыс. 713 выписаны за последние сутки, из них 5 тыс. 539 выздоровевших приходится на Москву.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]