Путин своевременно примет участие в апробации назальной вакцины от COVID-19 - Песков

Президент РФ Владимир Путин только накануне ревакцинировался "Спутником Лайт", поэтому сразу не может принять участие в апробации назальной вакцины, это будет сделано своевременно по рекомендации врачей, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Нет, пока только он изъявил готовность, именно об этом он вчера на беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, конечно, он не мог сделать назальную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сделал ли президент уже себе назальную вакцину.
Накануне на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также выразил готовность принять участие в апробации назальной вакцины от коронавируса.
Отвечая на уточняющий вопрос, когда президент примет участие в апробации назальной вакцины, Песков сказал: "Своевременно, как врачи придут к выводу, что это можно делать".
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