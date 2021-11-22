Кремль считает целенаправленной дезинформацией утверждения о подготовке вторжения РФ в Украину - Песков

Сообщения о якобы готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать публикации в западных и украинских СМИ о том, что Россия готовит военную операцию по вторжению на территорию Украины, Песков сказал: "Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, такие вбросы".

По словам Пескова, для этого используются информагентства и некоторые американские газеты.

"Нагнетание напряженности - это попытка представить РФ как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеется в виду агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами", - сказал пресс-секретарь президента.

"Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой", - подчеркнул Песков.

По его словам, поставки оружия Киеву вызывают обеспокоенность Москвы, учитывая "значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине".