Кремль считает целенаправленной дезинформацией утверждения о подготовке вторжения РФ в Украину - Песков

Сообщения о якобы готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На просьбу прокомментировать публикации в западных и украинских СМИ о том, что Россия готовит военную операцию по вторжению на территорию Украины, Песков сказал: "Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, такие вбросы".
По словам Пескова, для этого используются информагентства и некоторые американские газеты.
"Нагнетание напряженности - это попытка представить РФ как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеется в виду агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами", - сказал пресс-секретарь президента.
"Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой", - подчеркнул Песков.
По его словам, поставки оружия Киеву вызывают обеспокоенность Москвы, учитывая "значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине".
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