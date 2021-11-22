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СНГ 22.11.2021 16:43

Кремль считает целенаправленной дезинформацией утверждения о подготовке вторжения РФ в Украину - Песков

Сообщения о якобы готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать публикации в западных и украинских СМИ о том, что Россия готовит военную операцию по вторжению на территорию Украины, Песков сказал: "Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, такие вбросы".

По словам Пескова, для этого используются информагентства и некоторые американские газеты.

"Нагнетание напряженности - это попытка представить РФ как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеется в виду агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами", - сказал пресс-секретарь президента.

"Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой", - подчеркнул Песков.

По его словам, поставки оружия Киеву вызывают обеспокоенность Москвы, учитывая "значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]