Рютте назвал недавние беспорядки в Нидерландах насилием под видом демонстраций

Премьер Нидерландов Марк Рютте в понедельник подверг критике столкновения, имевшие место на недавних протестах против ограничительных мер правительства в борьбе с COVID-19, и пообещал, что организаторы беспорядков понесут ответственность, сообщает портал Netherland News Live.
По словам Рютте, беспорядки, продолжающиеся уже несколько дней в разных городах страны, являются "настоящим насилием под видом демонстраций". Он заявил, что полиция и судебные власти сделают все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в беспорядках.
Премьер подчеркнул, что всегда будет защищать права демонстрантов, но "не приемлет идиотов, которые применяют явное насилие" в отношении полиции и медиков "под прикрытием того, что они (чем-то - ИФ) недовольны".
При этом Рютте выразил понимание того, что в обществе наблюдается большая напряженность, поскольку население уже "долгое время имеет дело с этим несчастьем в виде коронавируса".
На прошлой неделе Рютте объявил о введении в стране на три недели частичного локдауна, однако его эффективность еще только предстоит оценить. На выходных жители многих голландских городов, включая Амстердам, выходили выразить протест в связи с ограничениями, однако в Роттердаме, Гааге и некоторых других городах мирные акции переросли в беспорядки.
Накануне столкновения с полицией зафиксировали в Гронингене, Энсхеде, Тилбурге и Леувардене. Сообщалось о задержании нескольких человек.
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