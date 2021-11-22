Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9169 RUR   0.0232 GBR   2.2851 TRY   0.1521

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 76.10 -2.91 Brent 78.89 -2.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.11.2021 17:29

Канцлер Австрии не считает санкции единственным способом общения с Белоруссией

Санкции не могут быть единственным возможным языком общения с Белоруссией, заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

"Я думаю, что санкции не могут быть единственным языком, которым нам следует говорить с Белоруссией", - сказал Шалленберг в понедельник на виртуальной конференции, посвященной Белоруссии.

По его словам, необходим прямой диалог с гражданским обществом в Белоруссии.

"Нам не следует упускать из виду то, как граждане Белоруссии борются за свои права", - сказал он.

Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, Еврокомиссия готовит пятый пакет санкций в отношении белорусских властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Курц заявил о необходимости санкций ЕС в ответ на применение силы против демонстрантов в Белоруссии Белоруссия готова потерпеть со вступлением в Совет Европы - Лукашенко Лукашенко в ближайшее время намерен посетить Австрию Федеральный канцлер Австрии пригласил Лукашенко в Вену с визитом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]