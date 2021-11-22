Канцлер Австрии не считает санкции единственным способом общения с Белоруссией

Санкции не могут быть единственным возможным языком общения с Белоруссией, заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

"Я думаю, что санкции не могут быть единственным языком, которым нам следует говорить с Белоруссией", - сказал Шалленберг в понедельник на виртуальной конференции, посвященной Белоруссии.

По его словам, необходим прямой диалог с гражданским обществом в Белоруссии.

"Нам не следует упускать из виду то, как граждане Белоруссии борются за свои права", - сказал он.

Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, Еврокомиссия готовит пятый пакет санкций в отношении белорусских властей.