Баку и Сеул обсудили сотрудничество в различных областях

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник встретился с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Чонг Су Парком.

«Стороны обменялись мнениями по многим вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея, включая развитие сотрудничества в области энергетики, инфраструктуры, транспорта, информационных технологий, альтернативной энергетики, инвестиций, строительства и образования», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов и Парк также обсудили расширение сотрудничества в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Э.Шафиев