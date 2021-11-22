Баку и Сеул обсудили сотрудничество в различных областях

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник встретился с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Чонг Су Парком.
«Стороны обменялись мнениями по многим вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Корея, включая развитие сотрудничества в области энергетики, инфраструктуры, транспорта, информационных технологий, альтернативной энергетики, инвестиций, строительства и образования», - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов и Парк также обсудили расширение сотрудничества в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Э.Шафиев
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