Цена WTI опустилась до минимума за 7 недель

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе дневных торгов в понедельник.

WTI накануне подешевела до минимума за семь недель, Brent - до минимума за восемь недель на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:05 в понедельник составляет $78,35 за баррель, что на $0,54 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,82 за баррель, что на $0,12 (0,16%) ниже итогового значения предыдущей сессии.