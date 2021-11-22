Цена WTI опустилась до минимума за 7 недель

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе дневных торгов в понедельник.
WTI накануне подешевела до минимума за семь недель, Brent - до минимума за восемь недель на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.
Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:05 в понедельник составляет $78,35 за баррель, что на $0,54 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,82 за баррель, что на $0,12 (0,16%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
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