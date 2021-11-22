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ТЭК 22.11.2021 19:03

Глава Евросовета и президент Молдовы обсудили обеспечение стабильности сферы энергетики

Обеспечение устойчивости энергетического сектора и реформы в Молдове стали одной из тем переговоров председателя Евросовета Шарля Мишеля и молдавского президента Майи Санду.

"В преддверии саммита Восточного партнерства мы обсудили важность повестки дня со структурными реформами в Молдове. (Обсуждалось - ИФ) тесное сотрудничество при укреплении жизнестойкости энергетического сектора", - написал Мишель в твиттере.

Он также заверил президента Молдовы в несомненной поддержке со стороны Брюсселя "в эти трудные времена".

Следующий саммит Восточного партнерства запланирован на 15 декабря в Брюсселе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]