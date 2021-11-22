Глава Евросовета и президент Молдовы обсудили обеспечение стабильности сферы энергетики

Обеспечение устойчивости энергетического сектора и реформы в Молдове стали одной из тем переговоров председателя Евросовета Шарля Мишеля и молдавского президента Майи Санду.
"В преддверии саммита Восточного партнерства мы обсудили важность повестки дня со структурными реформами в Молдове. (Обсуждалось - ИФ) тесное сотрудничество при укреплении жизнестойкости энергетического сектора", - написал Мишель в твиттере.
Он также заверил президента Молдовы в несомненной поддержке со стороны Брюсселя "в эти трудные времена".
Следующий саммит Восточного партнерства запланирован на 15 декабря в Брюсселе.
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