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Дальнее зарубежье 22.11.2021 19:15

Боррель приветствует решение Узбекистана запретить авиатранзит в Белоруссию для граждан ряда стран

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник приветствовал решение Ташкента ограничить авиатранзит в Минск для граждан ряда стран для пресечения потока мигрантов в ЕС через Белоруссию.

"Рад встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым для обсуждения ситуации в Афганистане, а также использования мигрантов Белоруссией", - написал Боррель в своем твиттере.

"Приветствую решение Узбекистана ограничить рейсы в Минск для транзита определенных пассажиров и ценю оперативную реакцию, чтобы закрыть этот путь для незаконной миграции", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что опасается волны нелегалов из Афганистана и Узбекистана.

По сообщению Associated Press, Моравецкий пояснил, что знает о "дипломатических контактах" Белоруссии и России с Узбекистаном и Афганистаном. Глава правительства Польши полагает, что это может указывать на возможность возникновения в дальнейшем потока мигрантов именно из Афганистана и Узбекистана.

До сих пор этой осенью попытки пробраться в ЕС через Белоруссию предпринимали в основном нелегалы из Ирака и других арабских стран.

Авиационные власти Узбекистана с 17 ноября ввели временный запрет на авиатранзит для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии в Белоруссию через территорию республики.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже две недели в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС. Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Белоруссию остановить поток нелегалов в Европу.

Эти события происходят на фоне подготовки в ЕС нового пакета санкций против Белоруссии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]