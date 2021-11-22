Боррель приветствует решение Узбекистана запретить авиатранзит в Белоруссию для граждан ряда стран

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник приветствовал решение Ташкента ограничить авиатранзит в Минск для граждан ряда стран для пресечения потока мигрантов в ЕС через Белоруссию.
"Рад встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым для обсуждения ситуации в Афганистане, а также использования мигрантов Белоруссией", - написал Боррель в своем твиттере.
"Приветствую решение Узбекистана ограничить рейсы в Минск для транзита определенных пассажиров и ценю оперативную реакцию, чтобы закрыть этот путь для незаконной миграции", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.
Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что опасается волны нелегалов из Афганистана и Узбекистана.
По сообщению Associated Press, Моравецкий пояснил, что знает о "дипломатических контактах" Белоруссии и России с Узбекистаном и Афганистаном. Глава правительства Польши полагает, что это может указывать на возможность возникновения в дальнейшем потока мигрантов именно из Афганистана и Узбекистана.
До сих пор этой осенью попытки пробраться в ЕС через Белоруссию предпринимали в основном нелегалы из Ирака и других арабских стран.
Авиационные власти Узбекистана с 17 ноября ввели временный запрет на авиатранзит для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии в Белоруссию через территорию республики.
Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже две недели в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС. Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Белоруссию остановить поток нелегалов в Европу.
Эти события происходят на фоне подготовки в ЕС нового пакета санкций против Белоруссии.
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